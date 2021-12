Zwillinge teilen meist eine Gebärmutter. Ein Geschwisterpaar aus Israel nicht. (Symbolbild)

imago images/Image Source/Sue Barry

Tel Aviv. In einer Klinik in Tel Aviv bringt eine Israelin mit zwei Gebärmüttern gesunde Zwillinge zur Welt. Eine solche Schwangerschaft ist höchst selten.

In Israel hat eine Frau mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. Es sei jeweils ein Kind in einer Gebärmutter gewachsen, teilte das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv am Donnerstag mit. Die Zwillinge hätten sich also nach der Geburt