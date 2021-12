Weihnachten in der Disco: Hunderte Norddeutsche müssen in Quarantäne

Wer an Weihnachten unter Corona-Bedingungen im Fun-Park in Trittau feierte, muss sich jetzt dringend absondern. (Symbolfoto)

dpa

Trittau. Corona-Ausbruch in der Disco – trotz 2G-Plus-Regel: In Schleswig-Holstein müssen auf einen Schlag hunderte Partygänger in Quarantäne.

Omikron-Schock für hunderte Besucher der Weihnachtsparty in einer Großraumdisco in Trittau bei Hamburg. Obwohl ein bewährtes Hygiene-Konzept und eine 2G-Plus-Regelung für die Veranstaltungen galten, sind laut der Kreisverwaltung Stormarn mi