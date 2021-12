Ghislaine Maxwell wurde von der Jury wegen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen schuldig gesprochen. (Archivbild)

dpa/Chris Ison

New York. Als zentraler Dreh- und Angelpunkt wirkte Ghislaine Maxwell zusammen mit Jeffrey Epstein beim sexuellen Missbrauch von Minderjährigen mit. Das gab die Jury in New York jetzt bekannt.

Die Ex-Partnerin des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist wegen Sexualverbrechen an Minderjährigen schuldig gesprochen worden. Die zwölf Geschworenen des Prozesses vor einem New Yorker Gericht fällten ihr