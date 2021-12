Eine Assistenzärztin betreut auf der Intensivstation des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe einen Covid-19-Patienten.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. So richtig lässt sich das Corona-Infektionsgeschehen zwischen den Jahren nicht deuten. Zur Bedeutung von Omikron gibt es aber neue Daten.

Der Anteil der Omikron-Variante an den in Deutschland nachgewiesenen Corona-Infektionen nimmt rasant zu. So gingen in der Kalenderwoche 51 (bis 26.12.) laut Meldedaten aus den Bundesländern 17,5 Prozent der auf Varianten untersuchten Corona