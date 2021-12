Berichte: Maxwell in Missbrauchsprozess schuldig gesprochen

Ghislaine Maxwell (M) sitzt während ihres Prozesses wegen Sexhandels im New Yorker Gerichtssaal.

Elizabeth Williams/AP/dpa

New York . Ghislaine Maxwell soll eine zentrale Rolle beim sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch den US-Multimillionär Jeffrey Epstein gespielt haben. Im Prozess in New York fällte die Jury nun ihr Urteil.

Die Ex-Partnerin des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen worden. Die zwölf Geschworenen des Prozesses vor einem New Yor