Schon am 18. Dezember gab es einen Protestzug in Koblenz gegen Corona-Regeln. Weitere Demos folgten. Die Polizei wird für Durchsagen kritisiert.

imago images/Sascha Ditscher

Koblenz. Bei unangemeldeten friedlichen Demos gegen Corona-Beschränkungen muss sich die Polizei neutral verhalten. Videos aus Koblenz lassen daran Zweifel aufkommen.

Eine Lautsprecherdurchsage der Polizei bei einem sogenannten Spaziergang gegen Corona-Maßnahmen in Koblenz hat für Wirbel gesorgt. Am Ende der Demonstration am Montagabend mit rund 1200 Teilnehmern hieß es in der Durchsage laut einem Video,