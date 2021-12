Der Franzose Robin Fransman war der stellvertretende Direktor des Holland Financial Centres in Amsterdam.

Vera de Kok/Wikimedia Commons

Amsterdam. Der französische Ökonom Robin Fransman, der in den Niederlanden eine Corona-Protestinitiative gründete, ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Einer der prominentesten Impfgegner der Niederlande ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Robin Fransman erlag der Krankheit am Dienstag in einer Klinik, meldeten am Mittwoch der öff