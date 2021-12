Prozess zu Juwelendiebstahl in Dresden ab 28. Januar

Die bei einem Einbruch beschädigte Vitrine im Juwelenzimmer im Historischen Grünen Gewölbe im Dresdner Schloss.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden. Die Anklage lautet auf schweren Bandendiebstahl, Brandstiftung und besonders schwere Brandstiftung. Sechs mutmaßliche Täter müssen sich dafür ab Ende Januar vor Gericht verantworten.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre und zwei Monate nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden beginnt der Prozess gegen sechs mutmaßliche Täter. Der spektakuläre Fall wird vom 28. Januar 2022 an am