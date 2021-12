Markus Söder (CSU, l), Ministerpräsident von Bayern, empfängt Prinz Charles und seine Frau, Herzogin Camilla (2019).

Matthias Schrader/AP/Pool/dpa

London. Seit Jahren geht die Zahl der Schülerinnen und Schüler zurück, die in England Deutsch lernen. Das liegt nicht unbedingt an einem gesunkenen Interesse an Deutschland. Doch der Trend scheint unumkehrbar.

„Servus“ und „Bleibt's gesund“: Der britische Thronfolger Prinz Charles (73) wendet sich regelmäßig auf Deutsch an sein Publikum, wenn er zu Besuch in der Bundesrepublik ist.Queen Elizabeth II. (95) parliert immer wieder auf Französisch. Do