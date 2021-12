Zwei Tote im Wohnhaus: Was geschah in Fischerhude?

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei in Fischerhude. Die Polizei hat dort zwei Leichen in einem Haus entdeckt.

Andre van Elten/TNN/dpa

Ottersberg. Die Polizei rätselt über einen Leichenfund in Fischerhude. Auch am Morgen danach gibt es mehr Fragen als Antworten. Fest steht: Ein Mann und eine Frau sind tot - eine weitere Frau ist schwer verletzt.

Der Fund zweier Leichen in einem Wohnhaus in Fischerhude nahe Bremen gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Ob der Mann und die Frau Opfer eines Verbrechens wurden, war nach Polizeiangaben auch am Mittwochmorgen weiter unklar. Hinzu kommt d