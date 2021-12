Es sind vor allem Frauen, die vor Ort ihre Anteilnahme bekunden. Viele haben ihre Kinder dabei.

Peter Wüst/rtn

Glinde. Ein derartiges Verbrechen konnte niemand vorhersehen. Doch nachdem in Glinde in Schleswig-Holstein ein Vater seine Söhne und sich selbst tötete, kommt heraus, dass es in der Familie bereits in der Vergangenheit Spannungen und auch Gewalt gab.

Welche Abgründe taten sich hinter der weiß getünchten Fassade auf? Nach der Bluttat mit drei Toten in Glinde kommen am Dienstag immer mehr Menschen zum Tatort, zünden Kerzen an und legen Blumen vor dem unscheinbaren Einfamilienhaus an