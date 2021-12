Hugo Maradona ist tot. Der Bruder von Diego Maradona starb in Neapel.

TELAM/AFP

Neapel. Hugo Maradona ist in seinem Haus in der Nähe von Neapel im Alter von 55 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod des argentinischen Fußball-Stars Diego Maradona ist dessen Bruder Hugo nahe Neapel gestorben. Der Ex-Fußball-Profi habe in seinem Haus in Monte di Procida, westlich der süditalienischen Großstadt Neapel,