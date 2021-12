Bluttat in Glinde: Vater erschoss Kinder, Mutter wählte Notruf

Kerzen und Blumen als letzte Grüße. Nach der Bluttat mit drei Toten in Glinde herrscht vor Ort Trauer und Fassungslosigkeit

rtn, frank bründel

Glinde. Während vor Ort noch lähmendes Entsetzen herrscht, läuft die Arbeit der Ermittler auf Hochtouren. Nach den tödlichen Schüssen in einem Wohnhaus in Glinde wurden nun erste Ergebnisse aus der Rechtsmedizin bekannt gegeben.

Das Entsetzen ist groß, der Schock sitzt tief und es sind noch so viele Fragen offen. Die nach dem „Wie“. Und vor allem die nach dem „Warum“. Nach den tödlichen Schüssen in einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg mit drei Toten sind