In Halle ist die Leiche eines Babys gefunden worden (Symbolbild).

Daniel Karmann/dpa

Halle (Saale). Es ist ein grausiger Fund: In Halle ist die Leiche eines Babys gefunden worden. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei sichert umfangreiche Spuren.

Am Zaun des Geländes eines Entsorgungsbetriebes in Halle ist die Leiche eines Babys gefunden worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, wurde der Fund der Babyleiche am Montagabend gemeldet. Die Kriminalpolizei siche