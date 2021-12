Hinter der weißen Fassade passierte das entsetzliche Verbrechen: Anwohner legen vor dem Haus in Glinde Blumen nieder.

Peter Wüst/rtn

Glinde. Nur die Ehefrau überlebte das Verbrechen: Nachdem ein Vater seine beiden Söhne getötet und seine Frau durch Schüsse schwer verletzt hat, herrscht bei den Nachbarn in Glinde großes Entsetzen.

„Es ist einfach erschütternd.“ Oruk Mazcum gehört zu denjenigen, die am Tag nach den tödlichen Schüssen in einem Einfamilienhaus in Glinde vor Ort Blumen niederlegen. Am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, hatte ein 44-jähriger Familienvat