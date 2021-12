Kinder erkranken öfter. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Immunsystem nicht intakt ist.

New York. Ab Herbst und Winter laufen in der Regel die Nasen unser Kleinsten. Kinder sind oft krank – und das ist gut so. Das sagen Experten, da so das Immunsystem auf Hochtouren arbeiten würde.

Kleinkinder sind ständig verschnupft und bringen gefühlt jeden Infekt in der Umgebung mit nach Hause. Dennoch ist ihr Immunsystem keineswegs schwächer als das von Erwachsenen, berichten Forscher im Fachmagazin "Science Immunology" nach ents