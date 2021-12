Schüsse an Weihnachten - Ergebnis aus Rechtsmedizin erwartet

Kerzen, Blumen und ein Blumenstrauß stehen vor dem Eingang zu dem Haus, in dem am zweiten Weihnachtstag drei Menschen einer vierköpfigen Familie tot gefunden wurden.

Axel Heimken/dpa

Glinde. In Glinde bei Hamburg sterben am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Mann und zwei Kinder mit Schussverletzungen. Die Mutter überlebt schwer verletzt. Was passiert ist, soll nun der Rechtsmediziner zeigen.

Nach den tödlichen Schüssen in einem Wohnhaus bei Hamburg mit drei Toten werden am Dienstag die ersten Erkenntnisse der Rechtsmediziner erwartet. „Wir erwarten im Laufe des Tages die ersten vorläufigen Ergebnisse. Die Gutachten werden länge