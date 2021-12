Schüsse in Haus bei Hamburg - Zwei Kinder und Mann tot

Zwei Bestatter bringen eine Trage mit einem Leichnam aus einem Haus. In dem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg sind drei Tote gefunden worden.

Markus Scholz/dpa

Glinde. Kurz vor Mitternacht fallen in einem Wohnhaus in Glinde Schüsse. Zeugen alarmieren die Polizei. Zwei Kinder sind tot, ein Mann und eine Frau sind schwer verletzt - er überlebt nicht.

Drei Menschen sind am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags in einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg gestorben. Es handelt sich um Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren sowie einen Mann, alle mit Schussverletzungen, wie Polizei und Sta