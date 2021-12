Zwei Bestatter bringen eine Trage mit einem Leichnam aus einem Haus. In dem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg sind drei Tote gefunden worden.

Markus Scholz/dpa

Glinde. Plötzlich fallen in einem Wohnhaus bei Hamburg Schüsse. Die Ermittler finden wenig später zwei tote Kinder in dem Haus in Glinde. Ein Mann und eine Frau sind schwer verletzt - er überlebt nicht.

Die Eiszapfen-Lichterkette an der Regenrinne leuchtet noch, doch in dem Haus ist das Leben bereits erloschen. In einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg sind am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags drei Menschen einer vierköpfigen Fami