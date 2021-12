Nach langem Sinken steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Corona-Fälle in Deutschland ist, lässt sich nicht genau abschätzen. Viel Ungewissheit gibt es auch beim aktuellen Infektionsgeschehen.

In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie mehr als sieben Millionen Corona-Infektionen gemeldet worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Gesamtzahl am Montagmorgen (Stand 03.25 Uhr) mit 7.005.289 an. Die tatsächliche Zahl dürfte de