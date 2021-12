Zwei Staudämme gebrochen – 30 Orte in Brasilien überschwemmt

Nach starkem Regen sind in Brasilien Osten zwei Dämme gebrochen.

imago images/Fotoarena/Mauro Akiin Nassor

Jussiape. Nachdem zwei Staudämme in Brasilien gebrochen sind, stehen Teile der Region im Osten des Landes unter Wasser. "Priorität hat im Moment, Leben zu retten", so der Gouverneur per Twitter.

Nach langem, starkem Regen haben im brasilianischen Bundesstaat Bahia nach Angaben des Gouverneurs mehr als 30 Orte am Sonntag unter Wasser gestanden. Zwei Staudämme brachen am Wochenende, wie die Verwaltungen der betroffenen Gemeinden im O