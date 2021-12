Mehrere weihnachtliche Tanzveranstaltungen wurden von der Polizei aufgelöst.

Philipp von Ditfurth/dpa

Hamburg/Wilhelmshaven. Über die Weihnachtsfeiertage hat die Polizei coronabedingt in mehreren deutschen Städten größere Tanzveranstaltungen aufgelöst – vor allem im Norden Deutschlands.

In Hamburg waren zwei Veranstaltungen mit jeweils mehreren hundert Gästen betroffen. Auch in Saarbrücken und Wilhelmshaven rückten die Beamten zu entsprechenden Einsätzen aus. In Hamburg wurde die Polizei am Freitagabend zu einem Livek