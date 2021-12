Schock an Heiligabend: Einbrecher bei Verona Pooth

Bei Verona Pooth wurde eingebrochen.

Christian Charisius/dpa

Meerbusch. Weihnachtszeit - Einbruchszeit. Wenn Menschen auf Verwandtenbesuch sind, kommen die Diebe. An Heiligabend hat es auch TV-Ikone Verona Pooth getroffen.

Verona Pooth und ihre Familie haben an Heiligabend einen Schock erlebt: Einbrecher stiegen in ihre Villa in Meerbusch bei Düsseldorf ein und stahlen Schmuck, Bargeld und Designertaschen. „Ich fühle mich schutzlos wie eine Schildkröte, der m