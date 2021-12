Verona Pooth wurde Opfer eines Einbruchs.

Meerbusch. Bei Verona Pooth wurde an Heiligabend eingebrochen. Der Boulevardstar beklagt den Verlust von Schmuck, Bargeld, Designertaschen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro.

Verona Pooth und ihre Familie haben an Heiligabend einen Schock erlebt: Einbrecher stiegen in ihre Villa in Meerbusch bei Düsseldorf ein und stahlen Schmuck, Bargeld und Designertaschen. "Ich fühle mich schutzlos wie eine Schildkröte, der m