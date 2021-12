Queen erinnert in Weihnachtsansprache liebevoll an Prinz Philip

Eine Familie in Liverpool sieht die Weihnachtsansprache der britischen Königin Elizabeth II..

AFP/PAUL ELLIS

Windsor. Mit einer außergewöhnlich persönlichen Weihnachtsansprache hat sich Königin Elizabeth II. in diesem Jahr an die Briten gewandt. Es ist das erste Weihnachten für die Queen seit dem Tod ihres Mannes.

„I wish you all a very happy Christmas“: Die britische Königin Elizabeth II. (95) hat sich bei ihrer Weihnachtsansprache in diesem Jahr gewohnt optimistisch gezeigt - und tiefe Einblicke in ihr Seelenleben gegeben. Im Zentrum der Rede stand