Nur vereinzelte Verstöße in Waffenverbotszonen

Ein Schild weist in Düsseldorf auf eine Waffenverbotszone hin.

David Young/dpa

Düsseldorf/Köln. Elektroschocker, Reizgas oder Pfefferspray in der Tasche? In bestimmten Zonen von Köln und Düsseldorf gilt an manchen Tagen ein striktes Waffenverbot.

In den neu eingerichteten Waffenverbotszonen in Köln und Düsseldorf hat die Polizei an Heiligabend nur vereinzelte Verstöße registriert. „Wir haben noch keine genauen Zahlen, aber es war eher ein normaler Abend“, sagte eine Polizeisprecheri