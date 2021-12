Das englische Prinzenpaar bei der TV-Aufzeichnung des Konzerts "Royal Carols - Together At Christmas" Anfang Dezember.

AFP/YUI MOK

London . Herzogin Kate setzte sich beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey in London ans Klavier und begleitete Sänger Tom Walker. Sehen Sie hier den Auftritt im Video.

Die britische Herzogin Kate (39) hat die Gäste eines Weihnachtskonzerts in der Westminster Abbey in London mit einer Einlage am Klavier überrascht. Gemeinsam mit Popstar Tom Walker war sie in einer Aufnahme zu sehen, bei der sie einen Song