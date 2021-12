Die Ariane-5-Rakete von Arianespace mit dem James Webb Weltraumteleskop der Nasa an Bord.

Jody Amiet/AFP/dpa

Kourou. Rund 30 Jahre lang wurde das „James Webb Space Telescope“ entwickelt. Nun befindet es sich auf dem Weg zum Zielorbit - und eine ganze Generation an Forschenden hofft auf Erkenntnisse.

Nach jahrzehntelanger Planung ist das teuerste jemals in der Raumfahrtgeschichte gebaute Weltraumteleskop am Samstag erfolgreich ins All gestartet.Mit dem gemeinsam von Weltraumbehörden in Europa, den USA und Kanada gebauten „James Webb Spa