Auch an Weihnachten wird geimpft.

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Keine Weihnachtspause: Es waren längst nicht so viele Menschen wie an anderen Tagen im Dezember, doch 67.000 haben sich am Heiligen Abend den Piks in den Oberarm abgehölt.

Kein Verschnaufen, auch nicht am Heiligen Abend: Am 24. Dezember haben sich erneut in Deutschland zahlreiche Menschen den schützenden Piks gegen das Coronavirus abgeholt. Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden am Freitag rund 67.000 Impfung