Fernbus stürzt in Brasilien in Bach

Insgesamt 15 Personen mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Policia Militar SC/dpa/Symbolbild

Aparecida de Goiânia. Auf einer Autobahn in einem Vorort von Goiânia fährt ein Reisebus in einen Lastwagen uns stürzt in einen Bach. Traurige Bilanz: Fünf Menschen kommen ums Leben. Es gibt mehrere Verletzte.

