Der Arzt Ahmad-Mujtaba Mostakiem hat einen Impfmarathon gestartet.

David Young/dpa

Duisburg/Köln/Frankfurt/Main. Corona macht keine Pause an Weihnachten. Und so wurde auch an Heiligabend vielerorts geimpft - an außergewöhnlichen Orten, angeschoben durch besondere Aktionen.

In einem Hotel am Duisburger Hauptbahnhof hat der Neurologe Ahmad-Mujtaba Mostakiem am Freitag einen 81-stündigen Corona-Impfmarathon gestartet.Dafür habe er rund 15 Mitarbeiter engagiert und mehrere tausend Impfdosen verschiedener Herstell