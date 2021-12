Queen erinnert in Weihnachtsansprache an Prinz Philip

Königin Elizabeth II. bei der Aufzeichnung ihrer Weihnachtsansprache im White Drawing Room von Schloss Windsor.

Victoria Jones/PA Wire/dpa

Windsor. Es sind häufig die kleinen Zeichen, die eine ganz besonders große Bedeutung haben. Mit einem besonderen Schmuckstück erinnert die Queen an ihren gestorbenen Mann.

Nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip soll sich Queen Elizabeth II. in diesem Jahr in ihrer Weihnachtsansprache ungewohnt persönlich zeigen.Der Buckingham-Palast veröffentlichte in der Nacht zum Heiligabend ein Foto der Monarchin, auf de