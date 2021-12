Rund 700.000 Corona-Impfungen am Tag vor Heiligabend

Eine Booster-Impfung im Corona-Impfzentrum Berlin-Tegel.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Ein Rekord ist es nicht, aber das Impftempo in Deutschland ist weiterhin auf einem hohen Niveau.

Auch am Tag vor Heiligabend haben sich in Deutschland zahlreiche Menschen den schützenden Piks gegen das Coronavirus abgeholt.Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden am Donnerstag 710.000 Impfungen verabreicht, davon waren 561.000 sogenannte