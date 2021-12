Mindestens 39 Tote bei Brand auf Fähre in Bangladesch

Die Fähre ist ganz ausgebrannt.

Uncredited/AP/dpa

Dhaka. Plötzlich begann es auf der Fähre voller Menschen zu brennen - und das Feuer verbreitete sich schnell. Für etliche Menschen gab es kein Entkommen. Solche Unfälle sind in Bangladesch keine Seltenheit.

Mindestens 39 Menschen sind bei einem Feuer auf einer Personenfähre in Bangladesch ums Leben gekommen. Wenige von ihnen seien in einem Krankenhaus gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Das Unglück passierte am