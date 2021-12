Die Auszeit des Entertainers Luke Mockridge infolge von massiven Vorwürfen hat nun ein Ende. (Archivbild)

imago images/Future Image/André Havergo

Köln. Luke Mockridge wollte nach massiven Vorwürfen gegen ihn "verstehen" , lernen" und "heilen" – jetzt hat der Comedian eine Tour für 2022 angekündigt und damit das Ende seiner Auszeit besiegelt.

Luke Mockridge will im nächsten Jahr auf die Bühne zurückkehren. Der Komiker kündigte am Donnerstag in einem Video auf seinem Instagram-Account eine Tournee an. Beim Ticketanbieter Eventim sind Karten für die Auftritte unter dem Titel "Welc