Myanmar: Nach Erdrutsch in Jade-Mine weitere Tote geborgen

Nach einem Erdrutsch in einem Jade-Bergwerk im Norden Myanmars werden nach Angaben von Einsatzkräften und Augenzeugen vermutlich bis zu 100 Menschen vermisst.

Hpakan. Noch immer gelten rund hundert Minenarbeiter nach dem Erdrutsch in dem armen Krisenland als vermisst. Die Zahl der Toten steigt aktuell auf drei, Helfer befürchten aber noch viele weitere.

Nach dem Erdrutsch in einem Jade-Bergwerk im Norden Myanmars ist die Zahl der bestätigten Opfer am Donnerstag weiter gestiegen. Helfer bargen am Tag nach dem Unglück bei Hpakant zwei weitere Tote, wie die Feuerwehr bei Facebook mitteilte. D