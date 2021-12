Einsamkeit, Unsicherheit und Sorgen in der Pandemie machen sich auch bei der Telefonseelsorge bemerkbar.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Bochum. Die Corona-Pandemie verunsichert viele Menschen. Vor allem vor einer neuen Welle wachsen die Ängste und Sorgen. Bei der Telefonseelsorge herrscht dann Hochbetrieb.

Einsamkeit, Unsicherheit und Sorgen in der Pandemie haben sich bei der Telefonseelsorge niedergeschlagen. „Wir haben festgestellt, dass der Bedarf an Gesprächen immer kurz vor einer Corona-Welle zunimmt und später wieder etwas abflaut. In r