Wettlauf gegen Omikron: Wie Biontech, Moderna und Co. jetzt nachrüsten wollen

Vor allem die Hersteller der mRNA-Impfstoffe werben mit der Möglichkeit, diese schnell an Virus-Änderungen anpassen zu können.

imago images/Martin Wagner

Berlin. Omikron verbreitet sich auch in Deutschland immer weiter. Die Pharmaunternehmen forschen bereits mit Hochdruck an einer Anpassung ihrer Impfstoffe an die neue Corona-Variante.

Omikron verbreitet sich immer schneller. Während die Mutante in den USA bereits die dominierende Variante ist, blicken Experten auch in Deutschland Sorge auf den steigenden Anteil bei den Corona-Infektionen. Seit Wochen untersuchen Pharmaun