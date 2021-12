Ghislaine Maxwell verbringt Weihnachten in U-Haft

Ghislaine Maxwell (l) hört neben Verteidiger Jeffrey Pagliuca imn Prozess zu.

Elizabeth Williams/AP/dpa

New York. Die Vertraute des verstorbenen Millionärs Jeffrey Epstein wird Weihnachten in U-Haft verbringen - ein Urteil in ihrem Prozess um sexuellen Missbrauch Minderjähriger steht noch aus.

Im Missbrauchsprozess gegen die frühere Partnerin des inzwischen verstorbenen Millionärs Jeffrey Epstein will die Geschworenenjury ihre Beratung am Montag nach Weihnachten fortsetzen. Ein Angebot von Richterin Alison Nathan, auch am Donners