Was wird aus der Generation Alpha? Psychologe Rüdiger Maas zeichnet ein düsteres Bild von übersättigten und überbehüteten Kindern.

colourbox.de

Augsburg. Eltern ziehen ihre Kinder heutzutage zu einer lebensunfähigen Generation heran, sagt Psychologe Rüdiger Maas. Im Interview erklärt er, warum Schluss mit der ständigen Überbehütung sein muss.

Überbehütet und völlig unvorbereitet für die Zukunft – so werden Kinder heutzutage von ihren Eltern erzogen, sagt Psychologe Rüdiger Maas. Am Institut für Generationenforschung hat er die "Generation Alpha" genauer untersucht, also die