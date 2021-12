Corona-Testpflicht bei Einreise in Dänemark – auch für Geimpfte

Grenzübergang bei Padborg: In Dänemark soll bei der Einreise wieder eine Corona-Testpflicht gelten – auch für Geimpfte.

Sebastian Iwersen

Flensburg. Dänemark-Urlauber brauchen bei der Einreise im Nachbarland künftig wohl einen negativen Corona-Test. Auch Geimpfte sind betroffen. Ausnahmen sind möglich.

Durch die Ausbreitung der Omikron-Variante ist das Nachbarland Dänemark derzeit am stärksten in Europa von Neuinfektionen betroffen. Daher will die Regierung weitere Beschränkungen einführen. Wer zukünftig nach Dänemark einreisen möchte, wi