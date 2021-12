Weihnachstpost aus Taiwan liegt in einem Kasten in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort.

Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Fürstenberg/Havel. Jedes Jahr schreiben Tausende Kinder aus aller Welt einen Brief nach Himmelpfort in Brandenburg. Dann hoffen sie, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Gesundheit für Familie und Freunde oder doch eher weiße Weihnacht? Kinder aus verschiedenen Ländern der Welt haben dem Weihnachtsmann im brandenburgischen Himmelpfort auch in diesem Jahr wieder ihre Wünsche geschickt.In der Weihnachtspostfi