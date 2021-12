Mord an Heimbewohnern: 15 Jahre Haft und Psychiatrie für Pflegerin

Blumen und Kerzen am Babelsberger Oberlinhaus, wo vier behinderte Menschen getötet wurden. (Archivfoto)

dpa/Soeren Stache

Potsdam. Der Fall schockierte Deutschland: Nach dem Mord an vier Bewohnerin eines Heims für behinderte Menschen wurde eine Pflegekraft zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Im Prozess um eine Bluttat mit vier Toten in einer Behinderteneinrichtung hat das Landgericht Potsdam die angeklagte 52-jährige Pflegerin zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Richter sprachen Ines Andrea R. am Mittwoch des vierfachen Mordes so