Kult-Gastronom Jürgen Gosch in List.

Pischel

List auf Sylt. Das Konzept für den neuen Edel-Gosch am Lister Hafen: gehobene, maritime Küche mit ringsherum Meerblick.

Mit seinen inzwischen 80 Jahren hat der Sylter Kult-Gastronom Jürgen Gosch noch immer nicht genug. Am 28. Dezember will er sein neues Restaurant „Jünne“ am Lister Hafen eröffnen. Bereits einen Tag vorher, am 27. Dezember, soll das Lokal sch