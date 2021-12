Ein Mädchen steht vor den Überresten von ihrem Teeladen, der durch das Meerwasser auf der Insel Namkhana völlig zerstört ist. Das Foto von Fotograf Supratim Bhattacharjee erhält den ersten Preis beim internationalen Wettbewerb Unicef-Foto des Jahres 2021 des UN-Kinderhilfswerks Unicef.

Supratim Bhattacharjee, Indien/UNICEF/dpa

Köln/Berlin. Klimawandel, Corona und Krieg: Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hat Fotos und Fotoreportagen prämiert - und dabei das Leid von Kindern in den Fokus gerückt.

Das Unicef-Foto des Jahres 2021 rückt das Leid von Kindern im Klimawandel in den Mittelpunkt. Ein verstörtes Mädchen steht in Indien buchstäblich vor den Trümmern seiner Existenz und blickt verunsichert in die Kamera. Im Hintergrund sind ei