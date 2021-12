Schnee an Weihnachten? Für die Menschen in Vorpommern könnte womöglich der Traum in Erfüllung gehen.

Stefan Sauer/dpa

Offenbach am Main. Neues Jahr, neues Glück - gibt es in diesem Jahr Schnee an den Feiertagen? Dem Deutschen Wetterdienst zufolge kann vor allem eine Region in Deutschland hoffen.

In Teilen Deutschlands kann der Traum von weißen Weihnachten nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienst (DWD) tatsächlich in Erfüllung gehen. „Die größten Wahrscheinlichkeiten für weiße Weihnachten kristallisieren sich für Vorpommern he