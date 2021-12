Smartphone-Verbot an Heiligabend in jedem vierten Haushalt

Einer Umfrage zufolge gilt in 26 Prozent aller Haushalte ein Smartphone-Verbot an Heiligabend.

Michael Kappeler/dpa/Illustration

Berlin. An Weihnachten am Smartphone spielen? Ein Viertel aller Haushalte in Deutschland hat darauf eine klare Antwort. Zwischen den Generationen zeigen sich jedoch Unterschiede.

Ein Viertel aller Haushalte in Deutschland erlegt sich an Heiligabend einer Umfrage zufolge ein Smartphone-Verbot auf. 26 Prozent der Haushalte wollen den Abend laut der repräsentativen Befragung im Auftrag von Bitkom ohne Smartphone verbri