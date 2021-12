Schauspieler Chris Noth 2018 bei den British Independent Film Awards.

Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Zwei Frauen erheben Anschuldigungen gegen den Schauspieler Chris Noth. Seine Kolleginnen aus „Sex and the City“ zeigen sich erschüttert.

Die weiblichen Stars der Serie „Sex and the City“ haben sich öffentlich an die Seite der Frauen gestellt, die ihrem Serienkollegen Chris Noth sexuelle Übergriffe vorwerfen. „Wir sind zutiefst erschüttert über die Anschuldigungen gegen Chris