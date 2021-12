Die Frauen aus "Sex and the City" solidarisieren sich mit den mutmaßlichen Opfern von Chris Noth: Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis.

Sky/dpa

Los Angeles. Dem "Sex-and-the-City"-Star Chris Noth werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Seine Kolleginnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis solidarisieren sich mit den Opfern.

Die weiblichen Stars der Serie "Sex and the City" haben sich öffentlich an die Seite der Frauen gestellt, die ihrem Serienkollegen Chris Noth sexuelle Übergriffe vorwerfen. "Wir sind zutiefst erschüttert über die Anschuldigungen gegen Chris