Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 23.428 Neuinfektionen.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbidl/dpa

Berlin. Sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz als auch die Zahl der Neuinfektionen gehen aktuell zurück. Experten befürchten aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante jedoch demnächst eine Trendumkehr.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 306,4 an. Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 316,0